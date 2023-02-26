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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman Petrolspor ile Siirt İl Özel İdaresi depremzedelere destek maçında karşılaştı

AA

Batman Petrolspor ile Siirt İl Özel İdaresi depremzedelere destek maçında karşılaştı

BATMAN (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Batman Petrolspor ile TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Siirt İl Özel İdaresi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar yararına dostluk maçı yaptı.

Batman Şehir Stadı'nda yapılan maçta hakemler ve her iki takımın futbolcuları "Milletimizin başı sağ olsun. Acınız acımızdır" yazılı pankartla sahaya çıktı.

Dakikalar, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye illerinin plaka kodlarını gösterdiği anlarda taraftarlar, hep bir ağızdan şehirlerin isimlerini söyleyerek "burada" şeklinde tezahürat yaptı.

Karşılaşma, ilk depremin gerçekleştiği saati temsilen 4'üncü dakika 17'nci saniyede bir süre durduruldu, bu sırada taraftarlar destek amacıyla atkı ve berelerini sahaya attı.

Dostluk maçında Batman Petrolspor, İlter Ayyıldız'ın 31. dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken, Siirt İl Özel İdaresi'nden Oğuzhan Birben'in 39. dakikada attığı gol, ilk yarının sonucunu belirledi: 1-1.

Batman Petrolspor, maçın 90. dakikasında Mahsun Çapkan'ın attığı golle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Batman Petrolspor Kulübü Başkanı Abdulvahap Akbaş, dostluk maçının gelirinin depremzedeler için kullanılacağını söyledi.

Destek veren herkese teşekkür eden Akbaş, ülkede bir daha böyle acıların yaşanmaması dileğinde bulundu.

Siirt İl Özel İdaresi Kulübü Başkanı Hıfzullah Canpolat da depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Ülkede depremzedeler için yardım seferberliğinin yaşandığını anlatan Canpolat, "Birlik ve beraberlik içerisinde, dayanışma ruhuyla inşallah bu zor günleri de aşacağız." diye konuştu.

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