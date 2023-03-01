Batman'da 11 kilo 564 gram metamfetamin ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BATMAN (AA) - Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kilo 564 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 26 Şubat'ta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüpheli bir minibüs durduruldu.

Minibüste yapılan aramada, aracın çeşitli yerlerine saklanmış 11 paket halinde 11 kilo 564 gram metamfetamin bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.