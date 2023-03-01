Batman'da depremzedelere gıda, temizlik ve yakacak desteği

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BATMAN (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde misafir edilen 35 depremzede aileye gıda, temizlik ve yakacak desteğinde bulunuldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gercüş ilçesine gelen 35 depremzede ailenin ihtiyaçları Kaymakamlık ve Gercüş Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Kaymakamlık ve belediye iş birliğiyle depremzede ailelere gıda yardımı yapıldı.

Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, depremin ilk gününden itibaren belediye olarak deprem bölgelerine yardımlarda bulunduklarını ve 5 tır yardım malzemesini bölgeye gönderdiklerini söyledi.

Günaydın, "İlçemize gelen 35 ailemize barınma, gıda, temizlik ile yakacak yardımında bulunduk. Depremzede kardeşlerimize desteklerimiz devam edecek. Allah bir daha böyle bir felaket yaşatmasın." dedi.

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