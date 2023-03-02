Batman'a gelen depremzedelerin ihtiyaçları "Açık Kapı"da karşılanıyor

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BATMAN (AA) - İBRAHİM TOPRAK - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Batman'a gelen depremzedelerin talepleri Açık Kapı Şube Müdürlüğü aracılığıyla karşılanıyor.

Merkez üsleri Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Valilik Açık Kapı Şube Müdürlüğü, Batman'a gelen depremzedeler için karşılama noktasına dönüştürüldü.

Şube Müdürlüğü personeli dışında kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), AFAD ve Türk Kızılay masalarında personel, 24 saat esasıyla çalışmalarını sürdürüyor.

- 11 bin 881 kişi Açık Kapı Şube Müdürlüğüne başvurdu

Vali Vekili Kadir Kılıç, AA muhabirine, depremin yaşandığı ilk günden bugüne kadar Batman'a 11 bin 881 kişinin gelerek Açık Kapı Şube Müdürlüğüne başvurduğunu söyledi.

Depremzede vatandaşların barınma, gıda ve giyim gibi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ana koordinasyonun Açık Kapı Şube Müdürlüğünde yapıldığını belirten Kılıç, depremzedelere destek için 7 gün 24 saat esaslı olarak çalışma yürüttüklerini kaydetti.

"Misafirlerimizin bütün ihtiyaçlarını karşıladık, karşılamaya da devam ediyoruz." diyen Kılıç, depremzedelerin konaklaması konusunda vatandaşların da büyük bir özveri gösterdiğini, kamu kurumlarında ise şu ana kadar 1345 kişinin konakladığını bildirdi.

Şu an itibarıyla ilde konaklayan depremzede sayısının 737 olduğunu ifade eden Kılıç, depremzede vatandaşların taleplerinin Açık Kapı Şube Müdürlüğünde alınarak hızlıca ihtiyaçlarının karşılandığını ifade etti.

Süveybe Ana Kız Öğrenci Yurdunda kalan eğitim çağındaki bütün çocukların eğitim ihtiyaçlarının da karşılandığını dile getiren Kılıç, okul öncesi çocuklar için yurtta bir ana sınıfı açıldığını, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin ise devlet okulları ile özel okullara kayıtlarının yapıldığını bildirdi.

Kılıç, Süveybe Ana Kız Öğrenci Yurdunda kalan depremzede vatandaşların sağlık ihtiyaçlarının da yerinde karşılandığını belirterek, "Ambulansın dışında bir doktorumuz, sağlık personelimiz orada rutin sağlık kontrolü olması gereken hastalar ve diğer vatandaşlarımızın kontrollerini yapıyor." diye konuştu.

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