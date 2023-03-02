Batman Umut Kervanı Derneği deprem bölgesine 20 tır yardım malzemesi gönderdi

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BATMAN (AA) - Batman Umut Kervanı Derneği depremin ilk gününden itibaren 20'si tır 26 araçla bölgeye insani yardım ulaştırdı.



Batman Umut Kervanı Derneği Başkanı Salih Güzel, gazetecilere, depremin ardından yaraların sarılması için kolları sıvadıklarını ve kendilerine yapılan ayni ve nakdi yardımlardan oluşan 20'si tır olmak üzere 26 araç dolusu insani yardım malzemesini depremden etkilenen bölgelere gönderdiklerini söyledi.

Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Suriye, Hatay ve İskenderun'a insani yardım ulaştırdıklarını ifade eden Güzel, ayrıca Batman'a gelen 4 bin 996 depremzedeye de barınma, giysi ve gıda yardımında bulunduklarını kaydetti.



Güzel, deprem bölgesindeki çalışmaları AFAD koordinesinde yürüttüklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Çalışmalarımız halen devam etmekte. Adıyaman'da insani yardım faaliyetlerimizle birlikte günlük 25 bin kişilik sıcak yemek hizmetine haftada 25 kişilik üye ve gönüllümüzle destek veriyoruz. Malatya merkez ile Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde ve Doğanşehir'in Erkenek beldesinde 3 ayrı noktada günlük 8 bin kişilik sıcak yemek hizmetine haftada 50 üye ve gönüllümüzle destek veriyoruz. Kahramanmaraş'taki Umut Kervanı Koordinasyon Merkezine haftalık 25 kişi ile insan kaynakları desteği sağlıyoruz."

Yardımlarda devamlılığın önemli olduğunu belirten Güzel, 2023 yılı sonuna kadar deprem bölgelerindeki çalışmaları aralıksız sürdüreceklerini ifade etti.



Güzel, "Elbette deprem bölgesindeki bu yardım çalışmalarımız hayırseverlerimizin, iş adamlarımızın yapacakları bağışlarla orantılı olarak gerçekleşecektir. Bu anlamda deprem bölgesindeki yaraları birlikte sarabilmek adına her türlü yardım ve bağışları bekliyoruz." diye konuştu.







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