Batman Üniversitesi'nden deprem bölgesine giyim ve sıvı sabun desteği

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BATMAN (AA) - Batman Üniversitesi depremden etkilenen Malatya'ya giyim ve sıvı sabun desteğinde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremden etkilenen illere yardımlarını sürdüren Batman Üniversitesi, merkez kampüste bulunan tekstil atölyesinde gönüllüler tarafından dikilen giyim malzemeleri ile kimya atölyesinde üretilen sıvı sabunları Malatya'ya gönderdi.

Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, yaptığı açıklamada, amaçlarının bölgedeki vatandaşların ihtiyaçlarını bir nebze de olsa karşılamak olduğunu söyledi.

Üniversite olarak depremin ardından çeşitli çalışmalar yürüttüklerini bildiren Demir, şöyle konuştu:



"Deprem felaketinin ardından yardım kampanyası başlattık. Toplanan yardımların malzemelerinin bulunduğu iki tırı, deprem bölgelerine gönderdik. İl Koordinasyon Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda otobüs ve ambulanslarımızı afet bölgelerine ulaştırmak üzere yola çıkardık. Arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla üniversitemize ait kepçe ile kepçe operatörü personelimizi Adıyaman'a, ayrıca 3 otobüs, 1 minibüs ve 1 hasta nakil aracımızı da personeliyle birlikte deprem bölgesine görevlendirdik."

Depremden etkilenen vatandaşların hijyen ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla daha önce 880 bidon sıvı sabunu deprem bölgelerine ulaştırdıklarını kaydeden Demir, üçüncü yardım aracını yola çıkardıklarını aktardı.

Demir, "Araçta, 160 bidon sıvı sabun ve tekstil ürünleri bulunuyor. Depremden etkilenen vatandaşlarımızın bizlere ihtiyacı var. Onlarla yardımlaşmaya devam etmek vicdani bir sorumluluk. Biz de elimizden geldiğince sıvı sabun üretimini, kumaş bağışları devam ettikçe de tekstil ürünlerinin üretimini aralıksız sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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