Batmanlı arıcılardan depremzedelere bal desteği

BATMAN (AA) - Batman Arı Yetiştiriciliği Birliği tarafından Batman'a yerleşen depremzedelere 500 kavanoz bal dağıtıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çeşitli illerden Batman'a gelen depremzedelere destek olmak amacıyla Batman Arı Yetiştiriciliği Birliğince bal dağıtımı yapıldı.
Batman Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Çetin Doyar, asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerin ardından Batman'a yerleşen depremzede ailelere birlik olarak destek olmak istediklerini söyledi.
Bu kapsamda Batman Valiliği ve il Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde Batmanlı arıcılar tarafından üretilen 500 kavanoz balın depremzedelere dağıtıldığını belirten Doyar, "500 depremzede aileye birer kiloluk bal yardımında bulunduk. Allah bir daha bu tür acılar yaşatmasın." dedi.