Batman'da 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi

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BATMAN (AA) - Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 28 Şubat'ta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince otogarda otobüslerde arama yapıldı.

Aramada, içerisinde hurma, peynir ve bal olan çuvalda, 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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