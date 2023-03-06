Kozluk Belediyesinin depremzedelere desteği sürüyor

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BATMAN (AA) - Kozluk Belediyesinin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedelere yönelik yardımları sürüyor.



Belediye Başkanı Ayhan Eren, deprem sabahı çeşitli malzemeler ile insani yardımların Gaziantep'in Islahiye ilçesine ulaştırıldığını belirterek, belediye meclisi tarafından toplanan 100 bin liralık nakdi yardımın da AFAD gibi yardım kurumlarının hesabına aktarıldığını, kendisinin de12 aylık maaşını bağışladığını belirtti.



21 bin 560 ekmek, 7 kamyon odun, 300 battaniyenin de deprem bölgesine gönderildiğini dile getiren Eren, duyarlılık gösteren, yardımlara katkı sunan herkese teşekkür etti.



Eren, "Bu acıya hepimiz ortak olduk. Bu yardımları tüm ekiplerimizle birlikte organize edip, tırlarla afet merkezlerine ulaştırmaya çalışıyoruz. İnşallah bu yardımlarla birçok depremzedenin yarası sarılmış olur. Dua ve desteklerle tüm vatandaşlarımızla tek yürek olduk. Allah ülkemize bir daha böyle bir acı yaşatmasın." dedi.















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