Batman'da depremzedeler yararına kermes düzenlenecek

BATMAN (AA) - Batman Valiliği koordinesinde belediye, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, esnaf ve hayırsever işadamlarının katılımıyla depremzedeler yararına kermes düzenlenecek.
Valilikten yapılan açıklamada, kentin depremzedeler için tek ses ve tek yürek olduğu belirtildi.
Atatürk Parkında üç gün sürecek kermesin gelirlerinin depremzedelere aktarılacağı kaydedilen açıklamada, "10-12 Mart'ta geliri depremzede kardeşlerimize aktarılmak üzere kermes ve bir dizi faaliyetlerde buluşmak üzere, düzenlenecek iyilik buluşmasına tüm Batmanlı hemşerilerimiz davetlidir." ifadeleri kullanıldı.