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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremdeki çalışmalara katılan Batman itfaiye ekipleri yaşadıklarını anlattı

AA

Depremdeki çalışmalara katılan Batman itfaiye ekipleri yaşadıklarını anlattı

BATMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Gaziantep ilçesinin İslahiye ilçesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli ekipler, yaşadıklarını aktardı.

Batman Belediyesi İtfaiye Müdürü Mizbah Akboğa, AA muhabirine, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen ve Kahramanmaraş merkezli 11 ilde etkili olan 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından Gaziantep'in İslahiye ilçesinde görevlendirildiklerini söyledi.

İslahiye'ye 5 donanımlı araçla 21 personel ile gittiklerini kaydeden Akboğa, bölgede çok zorlu bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

İlk 66 saat hiç uyumadıklarını, bu süre zarfında uyku, yorgunluk ve açlık hissetmediklerini aktaran Akboğa, enkazdan canlı çıkarmak için gayret ettiklerini anlattı.

Bu gibi afetlerde ilk 72 saatin çok önemli olduğunu ifade eden Akboğa, "8 enkazda çalıştık. Enkazda 39 kişiyi sağ çıkardık. Can olmak için mücadele ettik. Gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık." ifadelerini kullandı.

İtfaiye Çavuşu Halil Kahraman, İslahiye'de ilk olarak 22 yaşındaki genç bir kızı enkazdan çıkardıklarını, bunun sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

Kahraman, "Uykusuzluk, açlık nedir hiç bilmedik. Bir an önce bir can daha çıkarmak istiyorduk. Rabb'im bir daha böyle acılar yaşatmasın." dedi.

İtfaiye Eri Metin Turan ise arama kurtarma çalışmalarına başladıkları ikinci gün Mustafa isimli bir genci kurtarmak için 8 saat çalıştıklarını anımsattı.

Genci çıkarmak için enkazı adeta eşelediklerini ifade eden Turan, "Uzun uğraşlar sonucu Mustafa'nın kaldığı yerin çok sıkıntılı olduğunu bildiğimiz halde bunu kendisine yansıtmadan diyaloglarımıza devam ettik. 8 saat sonra Mustafa'yı enkazdan çıkardık." diye konuştu.

Turan, arama kurtarma faaliyetlerinde son güne kadar umutlarını kaybetmeden çalıştıklarını belirtti.

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