Yedi Başak İnsani Yardım Derneğinden Batman'da 60 depremzede aileye yardım

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BATMAN (AA) - Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Batman Temsilciliği tarafından deprem bölgelerinden gelen 60 depremzede ailenin barınma, gıda, ev eşyası ihtiyaçları karşılandı.

Dernek temsilcisi Emrullah Aslan, depremin ilk gününden itibaren sahada olduklarını söyledi.

Dernek olarak Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentte gelen depremzede ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma başlattıklarını belirten Aslan, şöyle konuştu:

"Özellikle temel ihtiyaçları olan gıda, hijyen ve kira desteğinde bulunduk. Barınma ihtiyaçlarını karşıladık. Yaklaşık 60 ailemize bu manada yardımcı olduk. Evler için beyaz eşya ve mobilya temin ettik."

KYK yurdundan kalan çocuklara da çeşitli etkinlikler yaptıklarını aktaran Asan, amaçlarının çocukların yaşamış olduğu tavmayı atlatmalarını sağlamak olduğunu kaydetti.

Deprem bölgesinde de çalışmalar yürüttüklerini anlatan Aslan, "Adıyaman Gölbaşı ilçesini kardeş şehir olarak seçtik. Burada AFAD koordinasyon merkeziyle 2 temel insani yardım tırları gönderdik. Bu araçların içerisinde ilaç, kefen, gıda ve çocuk bezi gibi ihtiyaç malzemeleri bulunuyordu." ifadelerini kullandı.



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