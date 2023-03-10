Batman'da tarihi eser operasyonunda 690 sikke ele geçirildi

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BATMAN (AA) - Batman'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 690 sikke ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerini önlemek amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu doğrultuda Havalimanı Kavşağı'nda 6 Mart'ta yapılan uygulama kapsamında bir şüphelinin üst aramasında 690 tarihi sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.









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