Batman'da depremzedeler yararına kermes

BATMAN (AA) - Batman Valiliği koordinesinde "Tek Ses Tek yürek" sloganıyla depremzedeler yararına düzenlenen kermes açıldı.

Atatürk Parkı'nda 3 gün sürecek kermese Valilik, belediye, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, odalar, iş insanları ve hayırseverler destek veriyor.

Vali Vekili Kadir Kılıç, kermesin açılışında yaptığı konuşmada, yaraların sarılması için bir nebze olsun katkıda bulunmak için bu kermesin açıldığını söyledi.

Batmanlıları el ele vererek depremzedelere yardım ulaştıracağını ifade eden Kılıç, "Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Kıymetli hemşerilerimizden de yoğun ilgi ve destekle bu süreci yönetebilmeyi, el ele, yürek yüreğe, omuz omuza vererek bu zor günleri de aşabilmeyi inşallah hep beraber göreceğiz." diye konuştu.

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