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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan öğrenci ve öğretmen yaralandı

AA

Batman'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan öğrenci ve öğretmen yaralandı

BATMAN (AA) - Batman'da, okul bahçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan öğrenci ve öğretmen yaralandı.

Batman Sosyal Bilimler Lisesinde dün öğle saatlerinde sahipsiz bir köpek, bahçede oturan 10. sınıf öğrencisi Kerem Aydın'a saldırarak bacağından ısırdı.

Durumu gören öğretmen ve idareciler köpeği bahçeden çıkarmak isteyince sahipsiz köpek bu kez tarih öğretmeni Mehmet Nuri Çelik'in kolunu ısırdı.

Çelik, arkadaşlarının yardımıyla köpekten kurtuldu.

Hastaneye kaldırılan öğrenci ve öğretmen, ayakta yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

Memur Sen Batman Şube Başkanı Şehmuz Önlü, Çelik'i okulda ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Çelik, öğretmen arkadaşlarının yardımıyla öğrenciyi kurtardıklarını, ancak bu kez de köpeğin kendisine saldırdığını söyledi.

Ciddi şekilde yaralandığını bildiren Çelik, "Arkadaşlar, görevliler ve idarecilerimiz beni köpekten kurtardılar. Hastanede tedavinin ardından taburcu oldum. Sahipsiz köpekler okul bölgesinde ciddi tehdit oluşturuyor. Yetkililerin bu konuda önlem almasını istiyoruz." diye konuştu.

Bu arada, köpeğin öğretmene saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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