Depremzede çocuklar Batman Üniversitesinde gönüllerince eğlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BATMAN (AA) - Batman Üniversitesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde, depremzede çocuklara yönelik eğlence programı düzenlendi.

Üniversitenin Batı Raman Kampüsü Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerden gelen, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait yurtta kalan çocuklar, çeşitli oyunlar oynadı, çizgi film karakterleriyle doyasıya eğlendi.

Program sonunda, çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Rektör Prof. Dr. İdris Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremzede çocuklara psikososyal destek amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kente gelen depremzede ailelerin çocuklarına yönelik gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, çeşitli oyunlar oynandığını aktaran Demir, "Halat çekme, balon bükme, çuvalla atlama gibi daha birçok oyunların yanı sıra bir kısım çizgi film karakterleriyle çocuklarımızın yüzünü güldürmek istedik." dedi.

Daha önce de KYK yurdunda çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini hatırlatan Demir, üniversite olarak depremin açtığı yaraları sarmak için gayret sarf ettiklerini kaydetti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.