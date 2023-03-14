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BATMAN (AA) - Batman'da bir tırda 7 kilo 65 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti yaparak toplum sağlığına zarar verenlerin tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda yurt dışından Batman'a uyuşturucu madde getirildiği ihbarı üzerine ekiplerce 8 Mart'ta durdurulan bir tırda arama yapıldı.

Tırın dorse kısmında çanta içerisine gizlenmiş 11 paket halinde 7 kilo 65 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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