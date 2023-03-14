Batman'da depremzedeler yararına kermes düzenlendi

BATMAN (AA) - Batman'da Ziya Gökalp Ortaokulu tarafından depremzedeler yararına kermes düzenlendi.
Okul Müdürü Veysi Özgül, depremden etkilenip Batman'a gelen ve çocuklarını okullarına kayıt yaptıran ailelere destek olmak amacıyla kermes düzenlediklerini söyledi.
70 öğretmen, bine yakın öğrenci ve velilerin desteğiyle gerçekleştirilen kermesin tüm gelirleri depremzede ailelere aktarılacağını belirten Özgül, "Amacımız depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu göstermek." dedi.
Kermesin yoğun bir katılımla yapıldığını aktaran Özgül, kermese destek verenlere teşekkür etti.