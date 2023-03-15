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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman'da 100 bin büyükbaş hayvan aşılanması için çalışma yürütülüyor

AA

Batman'da 100 bin büyükbaş hayvan aşılanması için çalışma yürütülüyor

BATMAN (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığınca 81 ilde başlatılan şap hastalığına karşı alınan tedbirler kapsamında Batman'da 100 bin büyükbaş hayvanın aşılanması için çalışma yapılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında Batman'da şap hastalığına karşı çalışmalar İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce sürdürülüyor.

Kent genelinde bulunan 100 bin büyükbaş hayvanın aşılanması için çalışma yürüten ekipler, 1 haftada 35 bine yakın büyükbaş hayvanın aşılandığı bildirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, AA muhabirine, geçtiğimiz hafta Tarım ve Orman Bakanlığı talimatı ile ülke genelinde şap aşılama çalışmasının başladığını söyledi.

Vali Vekili Kadir Kılıç başkanlığında toplanan komisyonla alınan karar gereği, kentteki işletmelerde aşılama çalışmalarına başladıklarını aktaran Aydın, aşılamanın koruyucu hekimlik uygulaması olduğunu kaydetti.

Şap hastalığının insana geçen bir hastalık olmadığına dikkat çeken Aydın, "İnşallah iki hafta içerisinde aşılamayı tamamlayacağız." dedi.

Tedbir amaçlı kentteki hayvan hareketliliğinin de durdurulduğunu ifade eden Aydın, kentte vaka görülmediğini bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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