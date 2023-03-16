Batman'da 10 proje TÜBİTAK Türkiye finallerinde yarışacak

BATMAN (AA) - Batmanlı öğrencilerin hazırladığı 10 proje TÜBİTAK Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.
TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2204-D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması'na Batman Türk Telekom Anadolu Lisesi 6 proje, Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 proje ile Türkiye finallerine kalmayı başardı.
2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışmasına ise Batman Türk Telekom Anadolu Lisesi 2 proje ile Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.
10-11 Nisan 2023 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılacak yarışmalarda dereceye giren projeler, TEKNOFEST 2023 etkinliği kapsamında ödüllendirilecek.
İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, TÜBİTAK yarışmalarında Türkiye finallerine kalan öğrencileri tebrik etti.