Batman'da 10 proje TÜBİTAK Türkiye finallerinde yarışacak

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BATMAN (AA) - Batmanlı öğrencilerin hazırladığı 10 proje TÜBİTAK Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2204-D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması'na Batman Türk Telekom Anadolu Lisesi 6 proje, Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 proje ile Türkiye finallerine kalmayı başardı.

2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışmasına ise Batman Türk Telekom Anadolu Lisesi 2 proje ile Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

10-11 Nisan 2023 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılacak yarışmalarda dereceye giren projeler, TEKNOFEST 2023 etkinliği kapsamında ödüllendirilecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, TÜBİTAK yarışmalarında Türkiye finallerine kalan öğrencileri tebrik etti.





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