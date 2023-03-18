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BATMAN (AA) - Batman'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.



Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Öğrenciler tarafından şiirler okundu, slayt gösterimi, tiyatro, oratoryo gösterimi yapıldı, Çanakkale türküleri seslendirildi, resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



Törene, Vali Yardımcısı Kadir Kılıç, Murtaza Ersöz, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral İhsan Kaplan, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Batman Ticaret Müdürü Şehmus Kalkan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ümit Çiçek, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, İl Genel Meclis Başkanı Abdülvahap Akbaş, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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