Yedi Başak İnsani Yardım Derneğinden deprem bölgesine destek

BATMAN (AA) - Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Batman Temsilciliği, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Malatya'nın Doğanşehir ilçesine 50 koli yardım malzemesi gönderdi.
Dernek temsilcisi Emrullah Aslan, deprem ve sel afetinin yaşandığı bölgelere yardımların sürdüğünü söyledi.
Çalışmalar kapsamında Doğanşehir'e 50 koli insani yardım malzemesi gönderdiklerini ifade eden Aslan, “Kolilerimizin içerisinde elektrikli ocak, su ısıtıcısı, yağmurluk, hijyen setleri ile çay ve şeker bulunuyor." dedi.
Yardımlara katkı sunan hayırseverlere teşekkür eden Aslan, deprem ve sel bölgesine yardımların aralıksız süreceğini belirtti.