Batman'da okul öncesi öğrencileri için etkinlik

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BATMAN (AA) - Batman'da Yenişehir Anaokulu tarafından öğrencilere yönelik açık büfe kahvaltı etkinliği düzenlendi.

Okul idaresince çocukların sosyalleşmesi ve Milli Eğitim Bakanlığı'nca sunulan ücretsiz yemek hizmetini açık havada vermek amacıyla düzenlenen etkinliğe aileler de destek verdi.

Okul Müdürü Hayrettin Tutuş, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 81 ilde başlattığı ücretsiz yemek hizmetini anımsatarak, okullarının da bu hizmetten yararlandığını söyledi.

Güzel havayı da fırsat bilerek çocuklara açık büfe kahvaltı etkinliği düzenlediklerini belirten Tutuş, her etkinlikle çocukları hayata hazırlamaya çalıştıklarını kaydetti.



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