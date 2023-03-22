Batman'da, depremde hayatını kaybedenler için fidan dikildi

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BATMAN (AA) - Batman'da Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler adına hatıra ormanı oluşturuldu.

Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü'nde Orman İşletme Müdürlüğünce Orman Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Deprem bölgelerinden Batman'a gelerek Süveybe Ana Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan depremzedelerin de katıldığı etkinlikte fidanlar, depremde hayatını kaybedenler anısına dikildi.

Vali Vekili Kadir Kılıç, etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Acıların paylaşıldıkça azaldığını belirten Kılıç, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında kentte misafir edilen depremzede aileler ile birlikte fidan diktiklerini söyledi.

Kılıç, "Yeniden umutları yeşertebilmek, çocuklarımızla beraber, ailelerimizle beraber geleceğe daha güzel bir dünya bırakmak, yaşadığımız elim afetten sonra yeniden geleceğe ümitle bakabilmek adına bu aktiviteyi düzenledik." diye konuştu.

Emeği geçen herkese teşekkür eden Kılıç, devlet, millet el ele vererek omuz omuza yürüyerek bu günleri de aşacaklarını kaydetti.

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