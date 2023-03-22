Batman'da kantin işletmecilerinden depremzedelere nakdi yardım

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BATMAN (AA) - Batman'da faaliyet yürüten okul kantini işletmecileri deprem bölgesinden gelerek kentte misafir edilen depremzede ailelere nakdi yardımda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Batman'a gelen afetzedelere yönelik destekler sürüyor.



Tüm Kantin İşletmecileri İşveren Sendikası Batman Temsilciliği tarafından Kardelen Mahallesindeki TOKİ konutlarında kalan depremzedelere nakdi yardım yapıldı.

Sendika temsilcisi Mehmet Nur Bulut, depremzede ailelere destek olmak amacıyla topladıkları nakdi yardımı mahalle muhtarı aracılığıyla depremzedelere ulaştırdıklarını belirtti.



Destek olan tüm esnafa teşekkür eden Bulut, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.



Bulut, "İnşallah dayanışma ruhuyla depremzede ailelerimize destek olmaya devam edeceğiz. Bu ruh bizde olduğu sürece aşamayacağımız hiçbir zorluk yoktur." dedi.







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