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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman'da yurtta barınan depremzede kadınlar için örgü kursu açıldı

AA

Batman'da yurtta barınan depremzede kadınlar için örgü kursu açıldı

BATMAN (AA) - Batman'da Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirilen depremzede kadınlar için örgü kursu hizmete girdi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde evleri yıkılan, ağır hasar gören 673 depremzede geldikleri Batman'da Süveybe Ana Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir ediliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yurtta açılan örgü kursuna depremzede kadınlar ilgi gösterdi. Eğitmenler eşliğinde şiş ve tığ kullanmayı öğrenen kadınlar, lif, patik, bere, atkı, boyunluk ve yelek gibi ürünler yapıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde eğitmen Sabahat Taş, AA muhabirine, kursun kadınların el becerilerini geliştirmeleri ve özellikle yaşadıkları travmadan uzaklaşmaları için açıldığını, hafta içi her gün eğitim verdiklerini aktardı.

Kursa 50'i aşkın kadının katıldığını belirten Taş, "Kadınlar, bize 'İyi ki geldiniz, bir nebze de olsa rahatladık, depremi unuttuk.' diyorlar. Yaşadıkları çok büyük bir travma. Örgü bir nevi terapi oldu onlar için." diye konuştu.

Kursiyer Selvi Yücel de stres atmak için örgü kursuna katıldığını dile getirerek, "Yetkililer ellerinden geleni yapıyorlar. Kafamız dağılsın, stres atalım diye kursu açtılar. Biz de elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Arzu Çalışır ise örgü yaparak rahatladıklarını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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