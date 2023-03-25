AK Parti'nin Batman'da temayül yoklaması

BATMAN (AA) - AK Parti Batman İl Başkanlığınca, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için partilerine başvuran aday adaylarına yönelik teşkilat içinde temayül yoklaması gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü salonunda yapılan temayül yoklamasına, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mestan, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek ve AK Parti Gençlik Kolları MKYK üyesi Mehmet Akif Güdek katıldı.



Akyürek, sadece Batman'da değil 81 ilde aday adaylığı temayül yoklamasının gerçekleştirildiğini söyledi.

Temayülde bütün teşkilat kademelerinin oy kullandığını aktaran Akyürek, şunları kaydetti:

"Delegelerimiz milletvekili aday adaylığı ile ilgili tercihlerini ortaya koyuyorlar. Bu temayül genel merkez açısından bir fikir verme yönüyle önemli. Batman'da da delegelerimiz oy kullanıyor. Batman önem verdiğimiz bir ilimiz. Burada bu gayret, birlik ve beraberliği görmek bizi memnun etti. Çok sayıda arkadaşımız aday adayı olmuş. Bu da partimize gösterilen bir teveccühün göstergesidir."

AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür ise Batman'da 5 milletvekili çıkarabilmek için canla başla çalışacaklarını söyledi.

AK Parti teşkilatları olarak seçimlere her zaman hazır olduklarını kaydeden Gür, "Sadece bu süreçte biraz tempomuzu artıracağız. İlk hedefimiz Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı rekor oy ile tekrar cumhurbaşkanı seçmek. Şehrimizi mecliste güçlü bir şekilde temsil etmek istiyoruz. Tüm aday adaylarına başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.