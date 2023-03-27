KYK yurdunda kalan çocuklar deprem bölgesindeki akranları için bileklik yapıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BATMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden gelen ve Batman'da Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan çocuklar deprem bölgesindeki akranları için bayram hediyesi olarak bileklik yapıyor.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce açılan kursta görev yapan el sanatları eğitmeni Arzu Arslan, AA muhabirine, KYK yurdunda kalan depremzede çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Çocukların talebi üzerine deprem bölgesindeki çocuklara bayram hediyesi olarak gönderilmek üzere bileklik örmeye başladıklarını ifade belirten Arslan, çocukların büyük bir özveri ile bileklik yaptıklarını ifade etti.



Arslan, "Bileklikler İslahiye’deki çocuklarımıza gönderilmek üzere çocuklarımızın kendi istekleri üzerine hazırlanmaktadır. Hedefimiz 200-300 bileklik hazırlayıp, bayramda çocukları sevindirmek. Bu tarz farklı çalışmalarla uğraşmak çocuklara iyi geliyor. Bileklik ören çocuklar kaygı ve endişelerinden uzaklaşıyor. Çocuklar etkinlik ve aktivitelerle daha mutlu oluyor." dedi.



Çocuklardan Azra Atsan, Adıyaman’dan geldiğini, kaldığı KYK yurdunda depremzede çocukları için bileklik ördüğünü belirtti.



Hatice Kübra Yakanyılmaz da ördükleri bileklikleri deprem bölgesine göndereceklerini, bileklerin bayram öncesinde çocuklara hediye olarak dağıtılacağını söyledi.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.