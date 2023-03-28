Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

BATMAN (AA) - Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar verenlere yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.
Kentte 23 Mart'ta alınan ihbar üzerine düzenlenen operasyonda 3 şüphelinin gözaltına alındığı anlatılan açıklamada, şüphelilerin aracındaki aramada, 330 gram bonzai ve 0,22 gram metamfetamin ele geçirildiği kaydedildi.
Açıklamada, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'sinin tutuklandığı, 1'inin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.