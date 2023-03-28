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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman'da bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı

AA

Batman'da bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı

BATMAN (AA) - Batman'da bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, 4 Ocak'ta İçişleri Bakanının da katılımıyla düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu" kapsamında ilde yakalanan 107 şüpheliden 67'sinin tutuklandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, bu operasyonun ardından vatandaşların ihbarları ve ihbar alınan alınarak yönelik sürdürülen çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 20 şüpheliden 18'inin tutuklandığı belirtildi.

Son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında ise 7 şüphelinin gözaltına alındığı, bu şüphelilerden 6'sının sevk edildiği adli mercilerce tutuklandığı ifade edilen açıklamada, söz konusu adreslerde yapılan aramada 2 şeffaf pakete sarılı halde 100 gram metamfetamin, 1 kilo skunk, 50 gram esrar, 15 uyuşturucu nitelikte hap, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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