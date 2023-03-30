Batman’da bir kadın dini nikahlı eşi tarafından bıçaklandı

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BATMAN (AA) – Batman’da bir kadın dini nikahlı eşi tarafından bıçakla ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.B. (35) ayrı yaşadığı dini nikahlı eşi E.U. (25) ile barışmak için bir alışveriş merkezinde bir araya geldi.

Çift arasında başlayan sözlü tartışmada H.B. bıçakla E.U. ile yanındaki arkadaşı Z.U'yu yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi ile polis sevk edildi.

Olayda ağır yaralanan E.U. ve Z.U. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı.

Olay sonrası kaçan H.B. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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