Batman'da sokak röportajında tehdit içerikli ifadeler kullanan kişi adli kontrolle serbest bırakıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BATMAN (AA) - Batman'da sokak röportajında bazı muhalefet partilerine yönelik tehdit içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca, kentte seçimlere ilişkin yapılan sokak röportajında, bazı muhalefet partilerine yönelik tehdit içerikli ifadeler kullanan şüpheli İ.C.K. hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince dün gözaltına alınan İ.C.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.