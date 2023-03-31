Batman'da sokak röportajında tehdit içerikli ifadeler kullanan kişi adli kontrolle serbest bırakıldı

BATMAN (AA) - Batman'da sokak röportajında bazı muhalefet partilerine yönelik tehdit içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca, kentte seçimlere ilişkin yapılan sokak röportajında, bazı muhalefet partilerine yönelik tehdit içerikli ifadeler kullanan şüpheli İ.C.K. hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince dün gözaltına alınan İ.C.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.