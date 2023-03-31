Batman'da dolu etkili oldu

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BATMAN (AA) - Batman'da kısa süre dolu etkili oldu.



Kentte yağmurun ardından etkili olan doluya hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kısa süre etkili olan dolu yerini daha sonra yeniden yağmura bıraktı.







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