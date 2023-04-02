Batman'da 500 yataklı hastane yapılıyor

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BATMAN (AA) - Batman'da 500 yataklı yeni devlet hastanenin inşaatına başlanıldı.



Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ve AK Parti İl Başkanı Akif Gür, temeli atılan 500 yataklı hastanenin inşaat alanına incelemede bulunarak, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Vali Canalp, hastanenin bu yıl Batman'da yapılacak kamu yatırımları içerisindeki en büyük yatırım olduğunu, hastanenin kentin uzun yıllardır özlemle beklediği bir kamu yatırımı olduğunu söyledi.



Hastanenin sağlık hizmetlerini karşılamaya yetecek çapta ve büyüklükte bir kamu yatırımı olduğunu aktaran Canalp, "Birinci derecede sağlık yatırımları ile ilgili yoğun bir yatırım atağına geçiyoruz. Dolayısıyla bölge insanımızın beklentilerine uygun bir kamu hizmetini inşallah beraberce ortaya koymuş olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında bu yatırımın Batman'a kazandırılmasında emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ederim." dedi.

Özdemir ise hastanenin Batman'da son yıllardaki en büyük yatırımlardan biri olduğunu, kente büyük değer katacağını belirtti.



Hastaneye ihtiyaç olduğunu bildiren Özdemir, "Hızlı bir şekilde inşaat devam ediyor. Batman'ımıza hayırlı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.





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