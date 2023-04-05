Batman'da otomobilin çocuğa çarpma anı güvenlik kamerasında

BATMAN (AA) - Batman'da otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Cudi Mahallesi Körik Caddesi"nde marketten ekmek alan Onur Hüsnüoğlu (9) yolun karşısına geçtiği sırada sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuğa ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, kaza yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hüsnüoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kayıtlarda elinde ekmek bulunan ve yolun karışışına geçmeye çalışan çocuğa otomobilin çarptığı görülüyor.