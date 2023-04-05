HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Batman’da Yeşil Sol Partinin iftar programında konuştu:

BATMAN (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Biz yeni bir yol seçtik. Seçmenimizi, tabanımızı, halkımızı alternatifsiz bırakmadık, tercihsiz bırakmadık. İşte bu yeni adres Yeşil Sol’dur." dedi.

Buldan, Pazaryeri Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda Yeşil Sol Parti tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Burada konuşma yapan Buldan, 14 Mayıs’ta düzenlenecek seçimin önemli olduğunu söyledi.

14 Mayıs seçiminin geleceği ve yarınları belirleyeceğini belirten Buldan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu seçim geleceğimizi belirleyecek. Bu seçim yarınlarımızı belirleyecek. Kürtlerin, Alevilerin, Ermenilerin, Süryanilerin bu ülkede ezilenlerin, yok sayılanların, inkar edilenlerin bir seçimi yapılacak. Biz inanıyoruz ki bu seçimde aydınlık ile karanlık arasında tercih yapmak isteyenler aydınlığı seçecek.”

Yeşil Sol Parti ile yeni bir yol seçtiklerini ifade eden Buldan, “Biz yeni bir yol seçtik. Seçmenimizi, tabanımızı, halkımızı alternatifsiz bırakmadık, tercihsiz bırakmadık. İşte bu yeni adres Yeşil Sol’dur. HDP’nin yeni adresi Yeşil Sol’dur. Ben inanıyorum ki Batman’da bu dönem beş sıfır yapacağız. Bu ülkeyi yönetenlere Batman’dan bir ders vereceğiz ve onlara Yeşil Sol’un gücünü Batman’dan göstereceğiz.” şeklinde konuştu.









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