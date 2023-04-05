HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Batman’da Yeşil Sol Partinin iftar programında konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Batman’da Yeşil Sol Partinin iftar programında konuştu:

AA

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Batman’da Yeşil Sol Partinin iftar programında konuştu:

BATMAN (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Biz yeni bir yol seçtik. Seçmenimizi, tabanımızı, halkımızı alternatifsiz bırakmadık, tercihsiz bırakmadık. İşte bu yeni adres Yeşil Sol’dur." dedi.

Buldan, Pazaryeri Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda Yeşil Sol Parti tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Burada konuşma yapan Buldan, 14 Mayıs’ta düzenlenecek seçimin önemli olduğunu söyledi.

14 Mayıs seçiminin geleceği ve yarınları belirleyeceğini belirten Buldan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu seçim geleceğimizi belirleyecek. Bu seçim yarınlarımızı belirleyecek. Kürtlerin, Alevilerin, Ermenilerin, Süryanilerin bu ülkede ezilenlerin, yok sayılanların, inkar edilenlerin bir seçimi yapılacak. Biz inanıyoruz ki bu seçimde aydınlık ile karanlık arasında tercih yapmak isteyenler aydınlığı seçecek.”

Yeşil Sol Parti ile yeni bir yol seçtiklerini ifade eden Buldan, “Biz yeni bir yol seçtik. Seçmenimizi, tabanımızı, halkımızı alternatifsiz bırakmadık, tercihsiz bırakmadık. İşte bu yeni adres Yeşil Sol’dur. HDP’nin yeni adresi Yeşil Sol’dur. Ben inanıyorum ki Batman’da bu dönem beş sıfır yapacağız. Bu ülkeyi yönetenlere Batman’dan bir ders vereceğiz ve onlara Yeşil Sol’un gücünü Batman’dan göstereceğiz.” şeklinde konuştu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Batman'da otomobilin çocuğa çarpma anı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Batman'da otomobilin çocuğa çarpma anı güvenlik ...
Otomobilin çocuğa çarptığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Otomobilin çocuğa çarptığı kaza kamerada
BAKAN BOZDAĞ: ADETA MİLLETİN AKLIYLA ALAY EDİYORLAR (2)  
YEREL HABERLER BAKAN BOZDAĞ: ADETA MİLLETİN AKLIYLA ALAY EDİYORLAR ...
Bakan Bozdağ: Adeta milletin aklıyla alay ediyorlar (2)
YEREL HABERLER Bakan Bozdağ: Adeta milletin aklıyla alay ediyorlar ...
Bakan Bozdağ: Adeta milletin aklıyla alay ediyorlar
YEREL HABERLER Bakan Bozdağ: Adeta milletin aklıyla alay ediyorlar
Batman'da sulama kanalında mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER Batman'da sulama kanalında mahsur kalan yavru köpek ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.