Batman'a 7 kütüphane kazandırılacak

BATMAN (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile Batman Valiliği arasında Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi kapsamında 7 kütüphane için protokol imzalandı.

Vali Ekrem Canalp, Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesinde düzenlenen törende, imzalanan protokolle merkezdeki kütüphanelerin kapasitesinin yüzde 90 oranında artacağını söyledi.



"Evlatlarımız kütüphaneler önünde sıra beklemeyecekler. Kütüphanelerden istedikleri gibi faydalanacaklar." ifadelerini kullanan Canalp, yapılacak kütüphanelerle Batman merkez ve ilçelerinin ihtiyaçlarını karşılayacaklarını belirtti.



Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Taner Beyoğlu ise bir okuma kültürü ekosistemi oluşturmak istediklerini anlatarak, "Burada bir okuma ekosistemi oluşturmak istiyoruz. Ülkemizde diğer şehirlere örnek olabilecek bu çalışmayı ilk kez burada yapmak bizim için büyük bir keyif." diye konuştu.



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