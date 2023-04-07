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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman Valisi Canalp, yeni imar planını anlattı

AA

Batman Valisi Canalp, yeni imar planını anlattı

BATMAN (AA) - Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, yeni imar planı ve inşaatlarda uygulanacak yeni zorunluluklara ilişkin açıklamada bulundu.

Vali Canalp, Valilik toplantı salonunda düzenlenen basın toplantısında, Batman'ın 4 bin 600 hektar bir alana kurulu olduğunu, yeni imar planıyla bu alana 4 bin 230 hektarlık bir alan daha dahil edeceklerini söyledi.

Batman merkez nüfusunun 460 bin olduğunu belirten Canalp, yeni imar planında nüfusun 850 bine ulaşması halinde bile kentin ihtiyaçlarını karşılayacağını aktardı.

Yeni imar planı ile Batman'ın daha planlı bir şehirleşme ile büyüyeceğini kaydeden Canalp, şöyle konuştu:

"Batman'ın planlı bir kent olarak ihtiyaçlarını karşılayacak bir imar planlamasını ve uygulamasını gerçekleştiriyoruz. 4 etap halinde tamamlanan yeni imar planının ilk iki etabı bitti. Üçüncü etabı 1,5 ay sonra tamamlanacak. Dördüncü etabı ise 4 ay içerisinde tamamlanacak."

Kaçak yapılaşmaya karşı da sıkı denetimler yapacaklarını anlatan Canalp, kaçak yapılaşmaya müsaade etmeyeceklerine dikkati çekti.

Vali Canalp, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılacak yeni inşaatlarda belirledikleri şartların uygulanacağını, aksi durumda inşa izni verilmeyeceğini bildirdi.




Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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