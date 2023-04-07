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BATMAN (AA) - Batman'da silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.



GAP Mahallesi Kafeler Sokak'ta N.P. (21) ve B.F. (22) arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.



Kavgada, yaralanan N.P. 112 Acil Sağlık ekibince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Zanlı P.F. gözaltına alındı.





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