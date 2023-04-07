Batman'da son üç ayda 1819 asayiş olayı aydınlatıldı

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BATMAN (AA) - Batman'da son üç ayda meydana gelen 2241 asayiş olayından 1819'u aydınlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2023 yılı ilk 3 ayında, hırsızlık, dolandırıcılık, yankesicilik, kasten öldürme, kasten yaralama suçları başta olmak üzere meydana gelen 2241 asayiş olayından 1819'unun aydınlatıldığı belirtildi.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 61 ruhsatsız tabanca, 25 kuru sıkı tabanca, 516 fişek, 12 ruhsatsız av tüfeği, 5 çalıntı otomobil, 12 çalıntı motosiklet, 9 çalıntı elektrikli bisiklet ve 9 çalıntı cep telefonunun ele geçirildiği aktarılan açıklamada, farklı zamanlarda meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 217 şüphelinin gözaltına alındığı, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 57'sinin tutuklandığı bildirildi.​​​​​​​





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