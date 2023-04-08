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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman'da yetim çocuklar ve aileleri için iftar programı düzenlendi

AA

Batman'da yetim çocuklar ve aileleri için iftar programı düzenlendi

BATMAN (AA) - Hasankeyf ilçesinde Kaymakamlık ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, yetim ve öksüz çocuklar ile ailelerine yönelik iftar programı düzenlendi.

İftar programına Kaymakam Şenol Öztürk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Şehmus Bıçakçı, Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, öksüz ve yetim çocuklar ile aileleri katıldı.

Kaymakam Öztürk, programda yaptığı konuşmada, devletin her zaman öksüz ve yetim çocukların yanında olduğunu belirterek, “Aynı sofrayı ve ekmeği paylaşmaktan mutluluk duydum. Çocukların ve ailelerinin ramazan aylarını kutlar, sağlık ve mutluluklar dilerim.” dedi.

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