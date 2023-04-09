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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman'da "Genç zihinler yarışıyor" yarışmasının finali yapıldı

AA

Batman'da "Genç zihinler yarışıyor" yarışmasının finali yapıldı

BATMAN (AA) - Batman'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen "Genç Zihinler Yarışıyor" liseler arası genel kültür ve bilgi yarışmasının finali yapıldı.

İl geneli 68 liseden katılımın sağlandığı yarışmanın finali İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirildi.

Final müsabakası Batman Ahmedi Hani Anadolu İmam Hatip Lisesi, Batman Anadolu Lisesi ve Batman Fen Lisesi arasında yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, iki ay önce İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç'ın tavsiyesi ile bu yarışmanın düzenlendiğini söyledi.

Final programının Emniyet Teşkilatının kuruluş yıl dönümüne denk gelmesinin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Kurtaran, finale kalan okullara başarı diledi.

İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç da Emniyet Teşkilatının kuruluşunun en önemli sebebinin bulundukları il ve ilçede vatandaşların can güvenliğini ve mal güvenliğini korumak olduğunu ifade ederek, bunun yanı sıra suçu önlemeye yönelik de yoğun bir çaba içerisinde olduklarını belirtti.

65 liseyi eleyerek buraya gelen gençlere "Okuyun, okuduğunuzu anlamaya çalışın." tavsiyesinde bulunan Kıraç, yarışmacılara başarı diledi.

Yapılan konuşmaların ardından üç okula tabletler üzerinden 15 soru soruldu. Sorulara en çok doğru cevabı veren Batman Anadolu Lisesi birinci, Batman Fen Lisesi ikinci ve Batman Ahmedi Hani Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncü oldu. Dereceye giren okullara ödülleri verildikten sonra hatıra fotoğraf çekimi yapıldı.

Yarışmanın finaline, TPAO Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir ve kurumların temsilcileri de katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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