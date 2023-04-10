Batman'da gıda denetimi yapıldı

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BATMAN (AA) - Batman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince, gıda denetimi gerçekleştirildi.

Ekipler, tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla yemek üretim yerleri, unlu mamuller ve pastacılık ürünleri üretimi yapan iş yerlerinde gıda denetimi yaptı.

Denetime, İl Müdürü Mehmet Aydın, Gıda ve Yem Şube Müdürü Sedat Coşkun ve gıda kontrol ekipleri katıldı.

Denetimde, işletmelerde üretim yapılan alanlardaki hijyen koşulları, üretilen ürünlerin etiket bilgileri, satış koşulları ve gıda maddelerinin muhafaza durumları kontrol edildi.

Aydın, ramazan ayı dolayısıyla tüketimi artan unlu mamuller, ekmek, kırmızı ve beyaz et, tatlı, şeker ve şekerli ürünler gibi gıda maddelerinin üretim ve satışının yapıldığı fırın, market, pastane, tatlı imalat ve satış yerleri, kasap, lokanta ve dönerciler gibi gıda işletmeleri denetlediklerini söyledi.

"Ramazan paketi" adı altında muhtelif gıdaların bir arada yer aldığı paketlerin satış ve dağıtımının yapıldığı iş yerlerinde, denetimlere ağırlık verdiklerini kaydeden Aydın, şöyle devam etti:



"Vatandaşlarımızın bilinçli tüketiciler olarak satın aldıkları gıdaların son kullanma tarihleri ve etiket bilgilerini kontrol etmesi konusunda daha dikkatli olmalarını bekliyoruz. Vatandaşlarımızın halk sağlığı ve gıda güvenliğini ilgilendiren tüm ihbar ve şikayetlerini Alo 174 Gıda İhbar Hattımıza bildirmelerini rica ediyoruz."

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