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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

AA

Batman'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

BATMAN (AA) - Batman'da 2023 yılı 2. dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda Vali Yardımcısı Kadir Kılıç başkanlığında düzenlenen toplantıya, kaymakamlar, yatırımcı kuruluşların bölge müdürleri, kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda, 2022 yılına ait yatırım projeleri değerlendirilerek, kurumlar arası koordinasyonun sağlanması konusunda yürütülecek çalışmalar görüşüldü.

Yatırım projeleri hakkında açıklama yapan Vali Yardımcısı Kılıç, 16 kuruluşa ait toplam 289 projeden, 16'sının tamamlandığını, 96 projenin devam ettiğini, 63 projenin ihale aşamasında olduğunu ve 114 projeye ise henüz başlanılmadığını ifade etti.

Konuşmaların ardından yatırımcı kuruluş temsilcileri yürüttükleri yatırım projeleri hakkında kurula bilgi sundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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