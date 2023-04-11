Batman'da küçükler tenis şampiyonası sona erdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman'da küçükler tenis şampiyonası sona erdi

AA

Batman'da küçükler tenis şampiyonası sona erdi

BATMAN (AA) - Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 2022-2023 okul sporları faaliyet programında yer alan küçük erkek ve kız tenis şampiyonası sona erdi.

TPAO yerleşkesinde bulunun tenis kortlarında yapılan müsabakalara 26 okuldan 72 sporcu katıldı.

Ödül töreninde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Servet Dursun, tenise gönül veren ve bu branşın hak ettiği konuma gelmesi için emeği geçenlere teşekkür etti.

Batman'da her branşta olduğu gibi tenisin de hak ettiği yerde olduğunu belirten Dursun, "Tesis olarak şanslı iller arasındayız. Kapımız bu sporu yapmak isteyen herkese açıktır." dedi.

Final müsabakalarının ardından dereceye giren okul ve sporculara ödüllerini Okul Sporları Şube Müdürü Servet Dursun, Türkiye Tenis Federasyonu İl Temsilcisi Mehmet Özer ve okul müdürleri verdi.

Tenis şampiyonasında küçük kızlar kategorisinde Fatma Zehra İmam Hatip Ortaokulu birinci, Atatürk Ortaokulu ikinci ve Kültür Ortaokulu üçüncü, küçük erkekler kategorisinde Atatürk Ortaokulu birinci, Bahçeşehir Koleji Ortaokulu ikinci, 50. Yıl Ortaokulu üçüncü oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Batman'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Batman'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
Batman'da gıda denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Batman'da gıda denetimi yapıldı
Ev basıp kadını öldürmüştü; intikam cinayeti çıktı
YEREL HABERLER Ev basıp kadını öldürmüştü; intikam cinayeti çıktı
Baraj suları çekilince köy ortaya çıktı; duyan görmeye geldi
YEREL HABERLER Baraj suları çekilince köy ortaya çıktı; duyan ...
Evini bastığı husumetlisinin annesini öldürüp, intihar etti
YEREL HABERLER Evini bastığı husumetlisinin annesini öldürüp, ...
Husumetli olduğu şahsın annesini öldürdükten sonra intihar etti
YEREL HABERLER Husumetli olduğu şahsın annesini öldürdükten sonra ...
Batman'da "Genç zihinler yarışıyor" yarışmasının finali yapıldı
YEREL HABERLER Batman'da "Genç zihinler yarışıyor" yarışmasının ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.