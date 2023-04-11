Batman'da küçükler tenis şampiyonası sona erdi

BATMAN (AA) - Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 2022-2023 okul sporları faaliyet programında yer alan küçük erkek ve kız tenis şampiyonası sona erdi.

TPAO yerleşkesinde bulunun tenis kortlarında yapılan müsabakalara 26 okuldan 72 sporcu katıldı.

Ödül töreninde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Servet Dursun, tenise gönül veren ve bu branşın hak ettiği konuma gelmesi için emeği geçenlere teşekkür etti.

Batman'da her branşta olduğu gibi tenisin de hak ettiği yerde olduğunu belirten Dursun, "Tesis olarak şanslı iller arasındayız. Kapımız bu sporu yapmak isteyen herkese açıktır." dedi.

Final müsabakalarının ardından dereceye giren okul ve sporculara ödüllerini Okul Sporları Şube Müdürü Servet Dursun, Türkiye Tenis Federasyonu İl Temsilcisi Mehmet Özer ve okul müdürleri verdi.

Tenis şampiyonasında küçük kızlar kategorisinde Fatma Zehra İmam Hatip Ortaokulu birinci, Atatürk Ortaokulu ikinci ve Kültür Ortaokulu üçüncü, küçük erkekler kategorisinde Atatürk Ortaokulu birinci, Bahçeşehir Koleji Ortaokulu ikinci, 50. Yıl Ortaokulu üçüncü oldu.

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