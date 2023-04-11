Kozluk'ta el sanatları kursları ilgiyle sürüyor

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BATMAN (AA) - Batman'ın Kozluk ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen el sanatları kurslarına ilgi yüksek.



Kozluk Halk Eğitim Merkezi Müdürü İshak Aksoy, kursiyerlere el sanatları alanında eğitim verildiğini belirterek, bu eğitimlerle kursiyerlerin hediyelik ürünler hazırladığını söyledi.



Kursiyerlerin kadın çantası da yaptığını ifade eden Aksoy, bu ürünlerin satışı ile kadınların gelir de elde ettiğini belirtti.



Aksoy, hazırlanan ürünleri ilerleyen günlerde düzenleyecekleri kermeste satışa sunacaklarını kaydetti.



Kursların özellikle kadınlara yönelik açıldığını anlatan Aksoy, "Özel sektördeki işverenlerle birlikte daha çok kadınlar üzerine kurslar açıyoruz. Açtığımız kurslarla ekonomiye katkı sağlamaya çalışıyoruz." dedi.







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