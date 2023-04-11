Batman'da "Ahmedi Hani Şiirlerini Güzel Okuma Yarışması" yapıldı

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BATMAN (AA) - Batman'da, "Ahmedi Hani Şiirlerini Güzel Okuma Yarışması"nın finali gerçekleştirildi.

İl Kültür ve Turizm müdürlüğü konferans salonunda, Ahmedi Hani Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen yarışmanın finalinde 8 yarışmacı şiirlerini okudu.

Yapılan değerlendirmenin sonucunda Batman Anadolu Lisesi öğrencisi Ekrem Özenç birinci, Batman Saadet Uçar Anadolu Lisesi öğrencisi Dicle Adlığ ikinci ve Batman Kız Anadolu Lisesi öğrencisi Aynur Aslan üçüncü olarak ödüllerini aldı.

Okul müdürü İdris Teymur, yaptığı konuşmada, Ahmedi Hani Şiirlerini Güzel Okuma Yarışmasını her sene düzenleyerek geleneksel hale getirmeye çalıştıklarını belirtti.

2015’te açılan okullarına adını aldığı Ahmedi Hani'yi gelecek nesillere tanıtmak için gayret gösterdiklerini ifade eden Teymur, il genelinde yapılan yarışmayı gelecek yıllarda önce bölge genelinde daha sonra ülke genelinde yapmayı hedeflediklerini aktardı.





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