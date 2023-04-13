Batman'da AK Parti milletvekili aday tanıtım toplantısı yapıldı

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BATMAN (AA) - AK Parti'nin Batman milletvekili adayları düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

AK Parti 28. dönem Batman milletvekili adayları Ankara'da düzenlenen Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısının ardından kente geldi.

Partililerce havalimanında karşılanan adaylar, oluşturulan konvoy ile şehir turu attı.

Daha sonra kentteki bir düğün salonunda düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuşan AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif Gür, seçime bir ay gibi kısa bir sürenin kaldığını belirterek, 14 Mayıs seçiminin önemli olduğunu söyledi.

AK Parti'nin 21 yılda çok güzel hikayeler yazdığını belirten Gür, "Batman'ımızda, ülkemizde yatırım üstüne yatırım yaptık. Ancak 21 yıl sonra duracak değiliz. Biz bunca yolu durmak için yürümedik, yürüyecek daha çok yolumuz var." dedi.

Toplantıda, AK Parti'nin Batman milletvekili adayları Ferhat Nasıroğlu, Serkan Ramanlı, Murat Güneştekin, Muhsine Bozkurt ve Fırat Tunç da konuşma yaptı.

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