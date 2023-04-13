Batman'da AK Parti milletvekili aday tanıtım toplantısı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman'da AK Parti milletvekili aday tanıtım toplantısı yapıldı

AA

Batman'da AK Parti milletvekili aday tanıtım toplantısı yapıldı

BATMAN (AA) - AK Parti'nin Batman milletvekili adayları düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

AK Parti 28. dönem Batman milletvekili adayları Ankara'da düzenlenen Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısının ardından kente geldi.

Partililerce havalimanında karşılanan adaylar, oluşturulan konvoy ile şehir turu attı.

Daha sonra kentteki bir düğün salonunda düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuşan AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif Gür, seçime bir ay gibi kısa bir sürenin kaldığını belirterek, 14 Mayıs seçiminin önemli olduğunu söyledi.

AK Parti'nin 21 yılda çok güzel hikayeler yazdığını belirten Gür, "Batman'ımızda, ülkemizde yatırım üstüne yatırım yaptık. Ancak 21 yıl sonra duracak değiliz. Biz bunca yolu durmak için yürümedik, yürüyecek daha çok yolumuz var." dedi.

Toplantıda, AK Parti'nin Batman milletvekili adayları Ferhat Nasıroğlu, Serkan Ramanlı, Murat Güneştekin, Muhsine Bozkurt ve Fırat Tunç da konuşma yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Batman'da heyelan nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Batman'da heyelan nedeniyle kapanan yollar ulaşıma ...
Batman'da "Ahmedi Hani Şiirlerini Güzel Okuma Yarışması" yapıldı
YEREL HABERLER Batman'da "Ahmedi Hani Şiirlerini Güzel Okuma ...
Kozluk'ta el sanatları kursları ilgiyle sürüyor
YEREL HABERLER Kozluk'ta el sanatları kursları ilgiyle sürüyor
Batman'da küçükler tenis şampiyonası sona erdi
YEREL HABERLER Batman'da küçükler tenis şampiyonası sona erdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.