Batman'da kayalıklarda mahsur kalan keçiler AFAD ekiplerince kurtarıldı

BATMAN (AA) - Batman'ın Sason ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 6 keçiyi AFAD ekipleri indirdi.
AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sason'un Derince köyü mevkisinde 6 keçinin kayalıklarda mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Ekipler yerlerini tespit ettikleri keçileri dağcılık tekniklerini kullanarak mahsur kaldıkları yerden kurtardı.
4 gün kayalıklarda mahsur kalan keçiler için yağış nedeniyle kurtarma çalışmalarının bugün yapılabildiği, çalışmaların yaklaşık 6 saat sürdüğü öğrenildi.