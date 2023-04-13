Batman'da kayalıklarda mahsur kalan keçiler AFAD ekiplerince kurtarıldı

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BATMAN (AA) - Batman'ın Sason ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 6 keçiyi AFAD ekipleri indirdi.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sason'un Derince köyü mevkisinde 6 keçinin kayalıklarda mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler yerlerini tespit ettikleri keçileri dağcılık tekniklerini kullanarak mahsur kaldıkları yerden kurtardı.

4 gün kayalıklarda mahsur kalan keçiler için yağış nedeniyle kurtarma çalışmalarının bugün yapılabildiği, çalışmaların yaklaşık 6 saat sürdüğü öğrenildi.





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