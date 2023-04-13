Batman’da "Polis Haftası" dolayısıyla Mevlid-i Şerif programı düzenlendi

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BATMAN (AA) - Batman’da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 178'inci yıl dönümü ve "Polis Haftası" kapsamında Mevlid-i Şerif programı gerçekleştirildi.

Gültepe Mahallesi Seyyit Hüsnü Genç Camisi'nde ikindi namazının ardından düzenlenen programda görevleri başında şehit olan polisler başta tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

Programda İlçe Müftüsü Nihat Kök şehitler için dua etti.

Programa, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, emniyet personeli ile vatandaşlar katıldı.

Programın ardından vatandaşlara şeker ve lokum dağıtıldı.

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